Головне
Ломаченко: герой спорту чи міський божевільний?
Сьогодні 12:27 5507 3
Промоутер Усика надав свій прогноз на бій Ломаченко - Хейні
Сьогодні 13:22 233
88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ
Сьогодні 12:52 4670
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі
Сьогодні 12:48 35130
За вихід у фінал представницького WTA1000 Калініна зіграє проти росіянки Кудермєтової
Сьогодні 12:31 266 1
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді
Сьогодні 11:36 82053 3
Турнір довжиною в 150 років: Кубок Шотландії вражає своєю історією
Сьогодні 09:33 1671
Збірна Фінляндії зіграє з Угорщиною, Латвія - зі Словенією: розклад матчів ЧС-2023 на 19 травня
Сьогодні 07:05 396
Рома пройшла Баєр на шляху до фіналу: результати матчів Ліги Європи
Вчора 23:59 1126
Вест Гем переграв АЗ Алкмар: результати матчів Ліги конференцій
Вчора 23:54 891 1
Прямі трансляції

В Україні створили унікальний футбольний клуб, зібраний з переселенців

Перший у світі футбольний клуб для утікачів названо на честь літака Мрія
Сьогодні 12:08 268 0
В Україні створили унікальний футбольний клуб, зібраний з переселенців

Джерело - Чемпіон.

Футбольну команду "Мрія-Гостомель" зібрали учасники волонтерського штабу "Рестовратор. Картопляне військо" - блогер Дмитро Дубас та відомий журналіст Микола Васильков, колишній помічник Андрія Шевченка в збірній України. Колектив повністю складається з ВПО – вимушено переміщених осіб, довідки переселенців також мають і тренер і менеджер "Мрії". Географія мігрантів широка, зокрема є хлопці і з тимчасово окупованих територій: Донецьк, Крим, Каховка, Лисичанськ.

"Наша мета передусім гуманітарна. Ми багато працюємо з утікачами в рамках діяльності "Рестовратора", проводимо двічі на тиждень Дні Переселенця. Але зараз настав час не лише прямої матеріяльної допомоги людям з постраждалих територій, а і надання їм соціяльного імпульсу, інтеграції у нове суспільне оточення. Тому кожен матч "Мрії" - то благодійний захід, в якому беруть участь інші переселенці Гостомельського ОТГ, яких за статистикою там понад 2000 осіб.

"Мрія" заявилася одразу до Вищої ліги Бучанського району, у кооперації з селищною радою Гостомеля почалася реконструкція даху місцевого стадіону та трав’яного покриття поля, розтрощених ракетами ще навесні 2022 року. Також волонтери зайнялися створенням оригінальної айдентики для команди", - зазначає Васильков.

"Ми розробили логотип з використанням обрисів всесвітньо відомого літака "Мрія", який є символом майбутнього відновлення нашої країни. Команда проведе фотосесії в ангарі аеропорту, де стояло повітряне судно. А головним слоганом клубу стане вислів "Мріємо про перемогу, мрії не спинити!", - сказав Дубас.

До промо-кампанії унікального проєкту уже долучилися відомі футбольні особистості: Олександр Караваєв, Юрій Максимов, Віктор Леоненко, Богдан Бутко та інші. Зараз "мрійники" шукають титульного партнера або спонсору клубу. У суботу 20 травня о 13:30 "Мрія" проведе свою дебютну домашню гру.

Коментарі ()
Популярне зараз
Дніпро-1 повісив цінник на Довбика Дніпро-1 повісив цінник на Довбика 1785
88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ 88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ 4670
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 82053 3
Ломаченко: герой спорту чи міський божевільний? Ломаченко: герой спорту чи міський божевільний? 5507 3
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 38483
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 35130
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 207856
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 8256
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 6691 2
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 35828 1
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 70012 1
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 42187 2