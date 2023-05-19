Перший у світі футбольний клуб для утікачів названо на честь літака Мрія

Джерело - Чемпіон.

Футбольну команду "Мрія-Гостомель" зібрали учасники волонтерського штабу "Рестовратор. Картопляне військо" - блогер Дмитро Дубас та відомий журналіст Микола Васильков, колишній помічник Андрія Шевченка в збірній України. Колектив повністю складається з ВПО – вимушено переміщених осіб, довідки переселенців також мають і тренер і менеджер "Мрії". Географія мігрантів широка, зокрема є хлопці і з тимчасово окупованих територій: Донецьк, Крим, Каховка, Лисичанськ.

"Наша мета передусім гуманітарна. Ми багато працюємо з утікачами в рамках діяльності "Рестовратора", проводимо двічі на тиждень Дні Переселенця. Але зараз настав час не лише прямої матеріяльної допомоги людям з постраждалих територій, а і надання їм соціяльного імпульсу, інтеграції у нове суспільне оточення. Тому кожен матч "Мрії" - то благодійний захід, в якому беруть участь інші переселенці Гостомельського ОТГ, яких за статистикою там понад 2000 осіб.

"Мрія" заявилася одразу до Вищої ліги Бучанського району, у кооперації з селищною радою Гостомеля почалася реконструкція даху місцевого стадіону та трав’яного покриття поля, розтрощених ракетами ще навесні 2022 року. Також волонтери зайнялися створенням оригінальної айдентики для команди", - зазначає Васильков. "Ми розробили логотип з використанням обрисів всесвітньо відомого літака "Мрія", який є символом майбутнього відновлення нашої країни. Команда проведе фотосесії в ангарі аеропорту, де стояло повітряне судно. А головним слоганом клубу стане вислів "Мріємо про перемогу, мрії не спинити!", - сказав Дубас.

До промо-кампанії унікального проєкту уже долучилися відомі футбольні особистості: Олександр Караваєв, Юрій Максимов, Віктор Леоненко, Богдан Бутко та інші. Зараз "мрійники" шукають титульного партнера або спонсору клубу. У суботу 20 травня о 13:30 "Мрія" проведе свою дебютну домашню гру.