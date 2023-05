Баварія з 1 липня платитиме Нагельсманну 80% зарплати

Баварія продовжуватиме плати зарплату колишньому головному тренеру команди Юліану Нагельсманну, якщо той не очолить інший клуб до 1 липня.

Про це повідомляє Bayern & Germany.

Йдеться не про цілу зарплату, а 80%. Зараз коуч грошей не отримує, а зможе отримувати лише з 1 липня.

Якщо німець залишиться безробітним до 1 липня 2024 року, то виплати зменшаться до 65%.

If he doesn't join a new club this summer, Bayern will continue to pay Julian Nagelsmann 80% of his salary from July 1st. If he's still unemployed by next year, the payment goes down to 65% from July 1st, 2024 [@cfbayern, Bayern-Insider] pic.twitter.com/dfx3Fo2HvW