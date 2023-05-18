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Наполі готовий за 160 млн євро продати Осімхена

Клуб визначився з ціною на форварда
Сьогодні 13:27 346 0
Наполі готовий за 160 млн євро продати Осімхена
#Наполі, #Осімхен, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Наполі влітку готовий продати нападника Віктора Осімхена.

Про це повідомив Головний редактор TuttoMercatoWeb Марко Контеріо

За даними джерела, йдеться про 160 мільйонів євро. Позиція клубу чітка – або неаполітанці отримують цю суму, або наступний сезон форвард проведе в команді.

Однак у другому випадку 24-річний нігерієць попросить підписати новий контракт зі значним підвищенням зарплатні. Чинна угода спливає влітку 2025-го.

У поточному сезоні Віктор відзначився 28 голами у 36 матчах.

Раніше Баварія відмовилася від трансферу Осімхена.

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