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Манчестер Юнайтед не ухвалив рішення щодо майбутнього Забітцера

Сам гравець бажає залишитися в англійському клубі
Сьогодні 23:20 189 0
Манчестер Юнайтед не ухвалив рішення щодо майбутнього Забітцера
Фото: Getty Images
#Баварія, #Марсель Забітцер, #Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Майбутнє Марселя Забітцера в Манчестер Юнайтед досі залишається невизначеним. 

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Переговори між Баварією, якій він належить, та МЮ про можливий викуп відбудуться в найближчі кілька тижнів.

Сам гравець бажає залишитися в Манчестер Юнайтед.

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