Манчестер Юнайтед не ухвалив рішення щодо майбутнього Забітцера

Майбутнє Марселя Забітцера в Манчестер Юнайтед досі залишається невизначеним.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Переговори між Баварією, якій він належить, та МЮ про можливий викуп відбудуться в найближчі кілька тижнів.

Сам гравець бажає залишитися в Манчестер Юнайтед.

Manchester United have not made any decision yet on Marcel Sabitzer future. Discussions with Bayern will take place in the next weeks; Sabitzer would love to stay, no doubts on that. 🔴 #MUFC



Sabitzer is out for the rest of the season with a knee injury, club has confirmed. pic.twitter.com/DmHpjzRqYu