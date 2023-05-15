Хавбек Челсі Маунт повернувся до тренувань після операції

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Челсі Мейсон Маунт повернувся до тренувань після операції.
Про це повідомляє PyS
24-річний футболіст мав проблеми з тазом, через що пропустив 4 останніх матчі.
Він ще не займається у загальній групі команди.
Mason Mount has returned to training following his operation. (@ChelseaFC) pic.twitter.com/LxUoHbDudI— Pys (@CFCPys) May 15, 2023
Напередодні Почеттіно визначився із пріоритетним трансфером у Челсі.
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