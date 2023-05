Хавбек Челсі Маунт повернувся до тренувань після операції

Півзахисник Челсі Мейсон Маунт повернувся до тренувань після операції.

Про це повідомляє PyS

24-річний футболіст мав проблеми з тазом, через що пропустив 4 останніх матчі.

Він ще не займається у загальній групі команди.

Mason Mount has returned to training following his operation. (@ChelseaFC) pic.twitter.com/LxUoHbDudI