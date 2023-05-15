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Хавбек Челсі Маунт повернувся до тренувань після операції

Він ще не займається у загальній групі команди
Сьогодні 22:26 134 0
Хавбек Челсі Маунт повернувся до тренувань після операції
Фото: AFP
#Челсі, #Мейсон Маунт

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Челсі Мейсон Маунт повернувся до тренувань після операції.

Про це повідомляє PyS

24-річний футболіст мав проблеми з тазом, через що пропустив 4 останніх матчі.

Він ще не займається у загальній групі команди.

Напередодні Почеттіно визначився із пріоритетним трансфером у Челсі.

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