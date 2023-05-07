Реал став першим іспанським клубом, який здобув 100 трофеїв

Джерело - Чемпіон.

Реал Андрія Луніна, перемігши Осасуну (2:1) у фіналі Кубка Іспанії, здобув 100-ий трофей в історії клубу.

Про це повідомляє MisterChip.

Реал став першим серед іспанських команд, якій підкорилася ця позначка.

В активі вершкових 35 перемог в чемпіонаті Іспанії, 20 - в Кубку Іспанії, 13 - в Суперкубку Іспанії, 1 - в Кубку іспанської ліги, 14 - в Лізі чемпіонів/Кубку Європейських чемпіонів, 2 - в Кубку УЄФА, 5 - в Суперкубку Європи, 2 - в Латинському кубку, 3 - в Міжконтинентальному кубку, 5 - в Клубному чемпіонаті світу.