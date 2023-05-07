Реал став першим іспанським клубом, який здобув 100 трофеїв

Джерело - Чемпіон.
Реал Андрія Луніна, перемігши Осасуну (2:1) у фіналі Кубка Іспанії, здобув 100-ий трофей в історії клубу.
Про це повідомляє MisterChip.
Реал став першим серед іспанських команд, якій підкорилася ця позначка.
В активі вершкових 35 перемог в чемпіонаті Іспанії, 20 - в Кубку Іспанії, 13 - в Суперкубку Іспанії, 1 - в Кубку іспанської ліги, 14 - в Лізі чемпіонів/Кубку Європейських чемпіонів, 2 - в Кубку УЄФА, 5 - в Суперкубку Європи, 2 - в Латинському кубку, 3 - в Міжконтинентальному кубку, 5 - в Клубному чемпіонаті світу.
‼️ H I S T Ó R I C O ‼️— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) May 6, 2023
EL REAL MADRID ES EL PRIMER CLUB DE FÚTBOL ESPAÑOL QUE ALCANZA LOS CIEN TÍTULOS OFICIALES
35 Liga
20 Copa
13 Supercopa España
1 Copa de la Liga
14 Copa de Europa
2 Copa UEFA
5 Supercopa Europa
2 Copa Latina
3 Copa Intercontinental
5 Mundial de Clubes pic.twitter.com/RKKLmGSsxr