Голанд повторив бомбардирський рекорд АПЛ

Норвезький форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд забив 34-й гол в чемпіонаті Англії та повторив рекорд результативності Енді Коула та Алана Ширера.

Про це повідомляє Squawka.

Гол Холанда, який він забив у матчі 34-го туру прем'єр-ліги у ворота Фулгема (2:1) став для нього 34-м у нинішньому чемпіонаті. Таким чином, норвежець повторив досягнення англійців Енді Коула та Алана Ширера, які забили по 34 м'ячі за Ньюкасл у сезонах 1993/94 та 1994/95 відповідно.

Erling Haaland is the first player to score 50+ goals across all competitions in a single English top-flight season since 1931…



NINETY-TWO YEARS AGO. 🤯 pic.twitter.com/eynATE8aMt