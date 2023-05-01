Голанд повторив бомбардирський рекорд АПЛ

Норвезький нападник забив 34 гол в АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Норвезький форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд забив 34-й гол в чемпіонаті Англії та повторив рекорд результативності Енді Коула та Алана Ширера.

Про це повідомляє Squawka.

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Гол Холанда, який він забив у матчі 34-го туру прем'єр-ліги у ворота Фулгема (2:1) став для нього 34-м у нинішньому чемпіонаті. Таким чином, норвежець повторив досягнення англійців Енді Коула та Алана Ширера, які забили по 34 м'ячі за Ньюкасл у сезонах 1993/94 та 1994/95 відповідно.