Манчестер Сіті хоче підписати 15-річного голкіпера Вімблдона

Воротар АФК Вімблдон Спайк Брітс може продовжити кар'єру в Манчестер Сіті.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Саме "містяни" є головними претендентами на гравця.

Також інтерес до нього виявляє Брентфорд. 15-річний Брітс виступає за збірну Англії U-16.

Manchester City, convinced to get the deal done in the next days for Spike Brits as goalkeeper for the future. 🔵 #MCFC



City are leading the race as revealed on Saturday ⤵️ https://t.co/jh2UsISk6C