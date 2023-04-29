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Беллінгем має намір продовжити кар'єру в Реалі

Англійський півзахисник хоче продовжити кар'єру в Реалі
Сьогодні 14:21 235 0
Беллінгем має намір продовжити кар'єру в Реалі
#Боруссія Дортмунд, #Реал Мадрид, #Джуд Беллінгем

Джерело - AS.

Півзахисник дортмундської Боруссії Джуд Беллінгем остаточно визначився з клубом, в який хоче перейти.

Про це повідомляє AS.

19-річний англієць хоче грати за Реал. Він вважає цей варіант найкращим для своєї кар’єри у спортивному плані.

Представники хавбека та мадридської команди вже контактують, а раніше стало відомо, що головний скаут "вершкових" Хуні Калафат зустрівся з батьком футболіста.

Свою згоду на трансфер в Реал Беллінгем може дати найближчим часом. Після цього іспанці розпочнуть перемовини з Боруссією Дортмунд.

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