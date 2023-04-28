Джерело - Чемпіон.
У матчі 23-го туру УПЛ ковалівський Колос зіграє з донецьким Шахтарем.
Колос: Волинець, Чорноморець, Гончаренко, Чоботенко, Кравченко, Мілько, Богданов, Оріховський, Болбат, Ільїн, Лисенко
Запасні: Маханьков, Новак, Золотов, Зозуля, Ємець, Криворучко, Велетень, Гусол, Ісаєнко, Попов
Шахтар: Трубін, Михайліченко, Матвієнко, Бондар, Гочолейшвілі, Степаненко, Джурасек, Бондаренко, Судаков, Швед, Траоре
Запасні: Шевченко, Пятов, Ракицький, Конопля, Назарина, Очеретько, Топалов, Тотовицький, Зубков, Сікан, Борячук, Келсі
Матч розпочнеться о 15:00 за київським часом.
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