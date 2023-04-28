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Швед та Судаков вийдуть в основі Шахтаря на матч з Колосом

Матч розпочнеться о 15:00 за київським часом
Сьогодні 14:11 220 0
Швед та Судаков вийдуть в основі Шахтаря на матч з Колосом
Фото: AFP
#Колос, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

У матчі 23-го туру УПЛ ковалівський Колос зіграє з донецьким Шахтарем.

Колос: Волинець, Чорноморець, Гончаренко, Чоботенко, Кравченко, Мілько, Богданов, Оріховський, Болбат, Ільїн, Лисенко

Запасні: Маханьков, Новак, Золотов, Зозуля, Ємець, Криворучко, Велетень, Гусол, Ісаєнко, Попов

Шахтар: Трубін, Михайліченко, Матвієнко, Бондар, Гочолейшвілі, Степаненко, Джурасек, Бондаренко, Судаков, Швед, Траоре

Запасні: Шевченко, Пятов, Ракицький, Конопля, Назарина, Очеретько, Топалов, Тотовицький, Зубков, Сікан, Борячук, Келсі

Матч розпочнеться о 15:00 за київським часом.

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