Нападник Реала Маріано Діас залишить мадридський клуб по завершенню сезону.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

29-річний домініканець отримає статус вільного агента.

В поточному сезоні Ла Ліги нападник зіграв лише 51 хвилину.

