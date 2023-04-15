Металург - Карпати 0:1: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У межах 2 туру Першої ліги України Карпати обіграли Металург.
Чемпіонат Україн - Перша ліга
Чемпіонська група
2 тур, 15 квітня
МФК Металург - Карпати 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 36 Сидоров (автогол)
Металург (Запоріжжя): Байда, Польовий (Дворовенко, 74), Басов, Палюх, Сокол, Крапивний, Шалфєєв, Сейтхалілов(Сніжко, 46), Сад (Векляк, 74), Білоцерковець (Близнюк, 81), Сидоров.
Запасні: Ніколаєнко, Піддубний, Страдс.
Карпати: Ільющенков, Дуць, Саків, Приймак, Рябов, Горбунов (Когут І., 12), Бобко (Лень, 84), Чачуа, Кожанов(Тарануха, 46), Тлумак (Когут М., 72), Хобленко (Махнєв, 84).
Запасні: Фастов, Болденков.
Попередження: Сидоров, 34, Шалфєєв, 81 – Когут І., 20, Бобко, 45+1.
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