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Металург - Карпати 0:1: огляд матчу

Огляд матчу Металург - Карпати
Сьогодні 21:10 185 0
Металург - Карпати 0:1: огляд матчу
#Карпати, #МФК Металург

Джерело - Чемпіон.

У межах 2 туру Першої ліги України Карпати обіграли Металург.

Чемпіонат Україн - Перша ліга
Чемпіонська група
2 тур, 15 квітня

МФК Металург - Карпати 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 36 Сидоров (автогол)

Металург (Запоріжжя): Байда, Польовий (Дворовенко, 74), Басов, Палюх, Сокол, Крапивний, Шалфєєв, Сейтхалілов(Сніжко, 46), Сад (Векляк, 74), Білоцерковець (Близнюк, 81), Сидоров.

Запасні: Ніколаєнко, Піддубний, Страдс.

Карпати: Ільющенков, Дуць, Саків, Приймак, Рябов, Горбунов (Когут І., 12), Бобко (Лень, 84), Чачуа, Кожанов(Тарануха, 46), Тлумак (Когут М., 72), Хобленко (Махнєв, 84).

Запасні: Фастов, Болденков.

Попередження: Сидоров, 34, Шалфєєв, 81 – Когут І., 20, Бобко, 45+1.

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