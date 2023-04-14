Маліновський взяв участь у презентації ексклюзивної форми Марселя

Джерело - Чемпіон.
Марсель випустив спеціальний комплект форми, присвячений 30-річчю перемоги в Лізі чемпіонів.
Про це йдеться у пресслужбі команди.
Український півзахисник Руслан Маліновський був серед гравців, які взяли участь у презентації форми, яка отримала назву "Célébration".
Форму вже можна придбати в клубному онлайн-магазині.
26 травня 1993 року в першому в історії фіналі Ліги чемпіонів Марсель з рахунком 1:0 обіграв Мілан.
Une date, une victoire, notre histoire.— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 14, 2023
Nés sous la bonne étoile. ⚪️🔵⭐️ pic.twitter.com/OVOS6q9x3Z