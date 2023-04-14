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Маліновський взяв участь у презентації ексклюзивної форми Марселя

Форму вже можна придбати в клубному онлайн-магазині
Сьогодні 15:00 203 0
Маліновський взяв участь у презентації ексклюзивної форми Марселя
#Руслан Маліновський, #Марсель

Джерело - Чемпіон.

Марсель випустив спеціальний комплект форми, присвячений 30-річчю перемоги в Лізі чемпіонів.

Про це йдеться у пресслужбі команди.

Український півзахисник Руслан Маліновський був серед гравців, які взяли участь у презентації форми, яка отримала назву "Célébration".

Форму вже можна придбати в клубному онлайн-магазині.

26 травня 1993 року в першому в історії фіналі Ліги чемпіонів Марсель з рахунком 1:0 обіграв Мілан.

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