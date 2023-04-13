Велика Британія та Ірландія оголосили потенційні стадіони Євро-2028

Джерело - suspilne.media.
Велика Британія та Ірландія оприлюднили список стадіонів, які зможуть прийняти матчі чемпіонату Європи 2028 року, якщо заявка країн на проведення турніру здобуде перемогу.
Перелік потенційних арен Євро-2028 наводить Sky Sports.
Наразі єдиним конкурентом Великої Британії та Ірландії є Туреччина. Саме між цими заявками у вересні обиратиме місце проведення Євро-2028 Виконавчий комітет УЄФА.
В разі обрання заявки Великої Британії та Ірландії, матчі чемпіонату Європи-2028 відбудуться на 10 стадіонах. На одному з них, Вемблі, проводився фінал Євро-2020. Також у списку арен – нова домівка Евертона, будівництво якої планують завершити у 2024 році.
Список стадіонів у заявці Великої Британії та Ірландії
- Вемблі (Лондон) – вміщує 90.652 глядачів
- Принсіпаліті (Кардіфф) – 73.952
- Тоттенгем Готспур (Лондон) – 62.322
- Етіхад (Манчестер) – 61.000
- Евертон (Ліверпуль) – 52.679
- Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл) – 52.305
- Гемпден Парк (Глазго) – 52.032
- Авіва (Дублін) – 51.711
- Вілла Парк (Бірмінгем) – 42.190
- Кейсмент Парк (Белфаст) – 34.500
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