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Велика Британія та Ірландія оголосили потенційні стадіони Євро-2028

До заявки країн увійшли 10 стадіонів
Сьогодні 14:44 334 0
Велика Британія та Ірландія оголосили потенційні стадіони Євро-2028
Фото - gettyimages

Джерело - suspilne.media.

Велика Британія та Ірландія оприлюднили список стадіонів, які зможуть прийняти матчі чемпіонату Європи 2028 року, якщо заявка країн на проведення турніру здобуде перемогу.

Перелік потенційних арен Євро-2028 наводить Sky Sports.

Наразі єдиним конкурентом Великої Британії та Ірландії є Туреччина. Саме між цими заявками у вересні обиратиме місце проведення Євро-2028 Виконавчий комітет УЄФА.

В разі обрання заявки Великої Британії та Ірландії, матчі чемпіонату Європи-2028 відбудуться на 10 стадіонах. На одному з них, Вемблі, проводився фінал Євро-2020. Також у списку арен – нова домівка Евертона, будівництво якої планують завершити у 2024 році.

Список стадіонів у заявці Великої Британії та Ірландії

  • Вемблі (Лондон) – вміщує 90.652 глядачів
  • Принсіпаліті (Кардіфф) – 73.952
  • Тоттенгем Готспур (Лондон) – 62.322
  • Етіхад (Манчестер) – 61.000
  • Евертон (Ліверпуль) – 52.679
  • Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл) – 52.305
  • Гемпден Парк (Глазго) – 52.032
  • Авіва (Дублін) – 51.711
  • Вілла Парк (Бірмінгем) – 42.190
  • Кейсмент Парк (Белфаст) – 34.500

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