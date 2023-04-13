Велика Британія та Ірландія оголосили потенційні стадіони Євро-2028

До заявки країн увійшли 10 стадіонів

Велика Британія та Ірландія оприлюднили список стадіонів, які зможуть прийняти матчі чемпіонату Європи 2028 року, якщо заявка країн на проведення турніру здобуде перемогу.

Перелік потенційних арен Євро-2028 наводить Sky Sports.

Наразі єдиним конкурентом Великої Британії та Ірландії є Туреччина. Саме між цими заявками у вересні обиратиме місце проведення Євро-2028 Виконавчий комітет УЄФА.

В разі обрання заявки Великої Британії та Ірландії, матчі чемпіонату Європи-2028 відбудуться на 10 стадіонах. На одному з них, Вемблі, проводився фінал Євро-2020. Також у списку арен – нова домівка Евертона, будівництво якої планують завершити у 2024 році.

Список стадіонів у заявці Великої Британії та Ірландії

Вемблі (Лондон) – вміщує 90.652 глядачів

Принсіпаліті (Кардіфф) – 73.952

Тоттенгем Готспур (Лондон) – 62.322

Етіхад (Манчестер) – 61.000

Евертон (Ліверпуль) – 52.679

Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл) – 52.305

Гемпден Парк (Глазго) – 52.032

Авіва (Дублін) – 51.711

Вілла Парк (Бірмінгем) – 42.190

Кейсмент Парк (Белфаст) – 34.500

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