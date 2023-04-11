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Манчестер Юнайтед може викупити півзахисника Баварії

Манчестер Юнайтед може викупити Марселя Забітцера
Сьогодні 11:52 172 0
Манчестер Юнайтед може викупити півзахисника Баварії
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Баварія, #Марсель Забітцер, #Манчестер Юнайтед, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Орендований у Баварії центральний півзахисник Манчестер Юнайтед Марсель Забітцер може стати повноцінним гравцем англійського клубу.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Клуб невдовзі розпочне з гравцем переговори, щоб спробувати підписати з ним постійний контракт. Взимку МЮ орендував Забітцера у Баварії до кінця сезону. У нього контракт з мюнхенським клубом до 30 червня 2025 року.

Цього сезону 29-річний австрієць зіграв у складі МЮ 10 матчів і віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Баварія готова продати Забітцера у Манчестер Юнайтед.

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