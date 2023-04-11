Манчестер Юнайтед може викупити півзахисника Баварії

Джерело - Чемпіон.
Орендований у Баварії центральний півзахисник Манчестер Юнайтед Марсель Забітцер може стати повноцінним гравцем англійського клубу.
Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.
Клуб невдовзі розпочне з гравцем переговори, щоб спробувати підписати з ним постійний контракт. Взимку МЮ орендував Забітцера у Баварії до кінця сезону. У нього контракт з мюнхенським клубом до 30 червня 2025 року.
Цього сезону 29-річний австрієць зіграв у складі МЮ 10 матчів і віддав одну результативну передачу.
Раніше повідомлялося, що Баварія готова продати Забітцера у Манчестер Юнайтед.