Манчестер Юнайтед може викупити півзахисника Баварії

Манчестер Юнайтед може викупити Марселя Забітцера

Джерело - Чемпіон.

Орендований у Баварії центральний півзахисник Манчестер Юнайтед Марсель Забітцер може стати повноцінним гравцем англійського клубу.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Клуб невдовзі розпочне з гравцем переговори, щоб спробувати підписати з ним постійний контракт. Взимку МЮ орендував Забітцера у Баварії до кінця сезону. У нього контракт з мюнхенським клубом до 30 червня 2025 року.

Цього сезону 29-річний австрієць зіграв у складі МЮ 10 матчів і віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Баварія готова продати Забітцера у Манчестер Юнайтед.