В АПЛ відсторонили арбітра за удар ліктем гравця Ліверпуля

Лайнсмен ліктем удари гравця Ліверпуля

В Англії відсторонили лайнсмена Константіна Хацидакіса за удар ліктем футболіста Ліверпуля Ендрю Робертсона.

Про це повідомив The Athletic з посиланням на Professional Game Match Officials (PGMOL) – організації, що призначає суддів на поєдинки чемпіонату Англії.

У нинішньому розіграші АПЛ Константін Хацидакіс працював на 25 матчах турніру. Однак PGMOL надалі не призначатиме його до закінчення розслідування епізоду, що стався у матчі 30-го туру англійської Прем'єр-ліги між Ліверпулем та Арсеналом.

Перший тайм на "Анфілді" завершився з рахунком 2:1 на користь "канонірів". Гравці "мерсисайдців" були незгодні з деякими рішеннями головного рефері матчу Пола Тірні. Після свистка на перерву футболісти Ліверпуля попрямували до арбітрів, щоб поспілкуватися з суддями.

Одним з гравців, які вирішили підійти до рефері, став Ендрю Робертсон. Йдучи до Пола Тірні, футболіст Ліерпуля зустрів Хацидакіса, який також рухався до центрального кола, де перебував головний арбітр. У цей момент лайнсмен ліктем ударив Робертсона, який після цього схопився за підборіддя та розповів про інцидент четвертому арбітру.