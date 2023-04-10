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В АПЛ відсторонили арбітра за удар ліктем гравця Ліверпуля

Лайнсмен ліктем удари гравця Ліверпуля
Сьогодні 18:10 305 0
В АПЛ відсторонили арбітра за удар ліктем гравця Ліверпуля
#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - suspilne.media.

В Англії відсторонили лайнсмена Константіна Хацидакіса за удар ліктем футболіста Ліверпуля Ендрю Робертсона. 

Про це повідомив The Athletic з посиланням на Professional Game Match Officials (PGMOL) – організації, що призначає суддів на поєдинки чемпіонату Англії.

У нинішньому розіграші АПЛ Константін Хацидакіс працював на 25 матчах турніру. Однак PGMOL надалі не призначатиме його до закінчення розслідування епізоду, що стався у матчі 30-го туру англійської Прем'єр-ліги між Ліверпулем та Арсеналом.

Перший тайм на "Анфілді" завершився з рахунком 2:1 на користь "канонірів". Гравці "мерсисайдців" були незгодні з деякими рішеннями головного рефері матчу Пола Тірні. Після свистка на перерву футболісти Ліверпуля попрямували до арбітрів, щоб поспілкуватися з суддями.

Одним з гравців, які вирішили підійти до рефері, став Ендрю Робертсон. Йдучи до Пола Тірні, футболіст Ліерпуля зустрів Хацидакіса, який також рухався до центрального кола, де перебував головний арбітр. У цей момент лайнсмен ліктем ударив Робертсона, який після цього схопився за підборіддя та розповів про інцидент четвертому арбітру.

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