Нападник Баварії Ерік-Максим Шупо-Мотінг пропустить перший матч проти Манчестер Сіті у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба мюнхенців.

Футболіст досі має проблеми з коліном, через які раніше пропустив матч з Фрайбургом (0:1) 8 квітня.

ℹ️ Eric Maxim Choupo-Moting will not travel to Manchester for #FCBMCI. The forward is unavailable due to a knee problem.#FCBayern pic.twitter.com/Ud4PzeQiTT