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Кравець: Задоволений кар’єрою на 10 з 10

Сьогодні 22:11 174 0
Кравець: Задоволений кар’єрою на 10 з 10
#Артем Кравець

Джерело - Чемпіон.

Колишній нападник Динамо Артем Кравець задоволений своєю футбольною кар’єрою за 10-бальною шкалою.

Про це заявив сам Кравець.

"Чи задоволений своєю кар'єрою? Я назву 10. У 12-13 років я був у Кам’янському. Мені тоді пообіцяли, що через рік я поїду на перегляд в Динамо. Тоді я мріяв хоча б потрапити в футбольну школу Динамо.

Згодом я потрапив в Динамо, але не таким чином. Я грав в багатьох країнах. Передчуваючи фанатські закидони, що я заробляв ні за що, я скажу, що я заробив набагато більше за кордоном, ніж в Україні. Я не сидів в золотій клітці.

Зважаючи на ту мрію 12-річного чи 13-річного хлопчика, я задоволений. Я пограв та відчув емоції і в Німеччині, і в Іспанії. І навіть в Туреччині. Там специфічні, але також емоції. Я пограв в Динамо та збірній України. В мене є багато щасливих моментів. Я не можу жалітися, це 100%.

Якби можна було щось змінити, щоб змінив? Підписав би повноцінний контракт зі Штутгартом", - сказав Кравець.

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