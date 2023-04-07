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Кравець: Я змінив свою думку, що Україна навряд чи поверне Крим

Сьогодні 20:55 289 0
Кравець: Я змінив свою думку, що Україна навряд чи поверне Крим
#Артем Кравець

Джерело - Чемпіон.

Колишній нападник Динамо Артем Кравець змінив думку про повернення Криму під контроль України зараз змінилася.

Про це заявив сам футболіст.

"У 2018 році казав, що ми навряд чи повернемо Крим. Чи думка змінилася? Зараз змінилася.

Чому? Тому що ЗСУ.

Я не пам'ятав цих слів. Я завжди був обережний у цьому питанні. Я не хотів спілкуватися на тему, в якій я не розуміюся. Я ніколи не заглиблювався у цю тему.

Навіть зараз, стежачи за новинами 24 години на добу, ми ніколи не дізнаємося про всю правду. Ми ніколи не дізнаємося про реальну ситуацію, що відбувається.

Полягло стільки наших найкращих людей, що інші не погодяться, щоби щось нам не повернули", - сказав Кравець.

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