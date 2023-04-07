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Анчелотті: Для мене є неможливим тренувати Барселону

Тренер Реала розповів про можливу роботу в Барселоні
Сьогодні 14:00 216 0
Анчелотті: Для мене є неможливим тренувати Барселону
Фото: Getty Images
#Барселона, #Реал Мадрид, #Карло Анчелотті

Джерело - Marca.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті не готовий був би очолити Барселону.

Про це він розповів після виходу в фінал Кубка Іспанії.

"Для мене є неможливим тренувати Барселону. Поважаю Хаві та цей клуб, але я вже перебуваю в найкращій команді світу. У місці, де відчуваю прихильність. Не хочу нічого змінювати.

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Ми відстаємо від Барси, адже вони добре виступають у чемпіонаті. Однак ми думаємо про Ла Лігу, ще будемо боротися", - зазначив Анчелотті.

Напередодні Реал розгромив Барселону на Камп Ноу.

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