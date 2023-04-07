Карпати представили нову форму від Nike

Львів'яни у березні розірвали контракт з Joma

Джерело - Чемпіон.

Карпати презентували нову домашню форму зеленого кольору.

Про це йдеться у соцмережах клубу.

Львів'яни у березні розірвали контракт з Joma, тепер технічним спонсором команди є Nike.

Команда планує перейти на нові ігрові комплекти на всіх молодіжних рівнях. У фан-шопі форма з’явиться для продажу через 2 тижні.