Карпати представили нову форму від Nike

Джерело - Чемпіон.
Карпати презентували нову домашню форму зеленого кольору.
Про це йдеться у соцмережах клубу.
Львів'яни у березні розірвали контракт з Joma, тепер технічним спонсором команди є Nike.
Команда планує перейти на нові ігрові комплекти на всіх молодіжних рівнях. У фан-шопі форма з’явиться для продажу через 2 тижні.
Тепер леви одягаються в Nike!— ФК Карпати Львів (@KarpatyLvivFC) April 7, 2023
В найкоротші терміни ми змінили технічного партнера, і основна команда вже завтра вийде на матч у новій формі.
Ми продовжуємо працювати над тим, аби перевдягнути у нову форму всі команди клубу.
P. S. Очікуйте нову форму в фаншопі вже через 2 тижні pic.twitter.com/nRJilvDlUL