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Карпати представили нову форму від Nike

Львів'яни у березні розірвали контракт з Joma
Сьогодні 12:53 344 0
Карпати представили нову форму від Nike
#Карпати

Джерело - Чемпіон.

Карпати презентували нову домашню форму зеленого кольору.

Про це йдеться у соцмережах клубу.

Львів'яни у березні розірвали контракт з Joma, тепер технічним спонсором команди є Nike.

Команда планує перейти на нові ігрові комплекти на всіх молодіжних рівнях. У фан-шопі форма з’явиться для продажу через 2 тижні.

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