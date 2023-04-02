Брайтон вважає Де Дзербі недоторканним

Джерело - Чемпіон.
Головного тренера Брайтона Роберто Де Дзербі вважають у клубі ключовою фігурою для розвитку проєкту.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
43-річного італійського фахівця вважають недоторканним.
Він має чинний контракт до 2026 року.
#Brighton consider coach Roberto #DeZerbi untouchable and the key figure to develop their project. His contract with #BHAFC currently expires in 2026. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 2, 2023
Раніше повідомлялося, що Де Дзербі може замінити Індзагі в Інтері.