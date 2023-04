Брайтон вважає Де Дзербі недоторканним

Головного тренера Брайтона Роберто Де Дзербі вважають у клубі ключовою фігурою для розвитку проєкту.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

43-річного італійського фахівця вважають недоторканним.

Він має чинний контракт до 2026 року.

