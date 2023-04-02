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Брайтон вважає Де Дзербі недоторканним

Італієць є ключовою фігурую в проєкті
Сьогодні 15:14 164 0
Брайтон вважає Де Дзербі недоторканним
Фото: Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Брайтон, #Роберто Де Дзербі

Джерело - Чемпіон.

Головного тренера Брайтона Роберто Де Дзербі вважають у клубі ключовою фігурою для розвитку проєкту.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

43-річного італійського фахівця вважають недоторканним.

Він має чинний контракт до 2026 року.

Раніше повідомлялося, що Де Дзербі може замінити Індзагі в Інтері.

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