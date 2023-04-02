Конопля та Гочолейшвілі в старті Шахтаря на матч з Чорноморцем

Матч розпочнеться о 15:00 за київським часом

Джерело - Чемпіон.

Шахтар на виїзді зіграє з Чорноморцем у матчі 19-го туру української Прем'єр-ліги.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:

Чорноморець: Непогодов, Путря, Бадібанга, Хадіда, Салюк, Васильєв, Гучек, Демченко, Алефіренко, Брагару, Кузик

Запасні: Паст, Варакута, Селін, Юсов, Білий, Задоя, Політило, Войтіховський, Єрмаков, Авагімян, Штогрін, Гладкий

Шахтар: Трубін, Михайліченко, Матвієнко, Бондар, Конопля, Гочолейшвілі, Назарина, Бонадаренко, Криськів, Судаков, Траоре

Запасні: Шевченко, Пятов, Фарина, Ракицький, Тейлор, Джурасек, Тотовицький, Топалов, Тоіров, Борячук, Сікан, Келсі

Матч розпочнеться о 15:00 за київським часом.