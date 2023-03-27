Молодіжна збірна України поступилась Італії

Збірна України поступилась у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.

Молодіжна збірна України у межах підготовки до фінальної частини Євро-2023 поступилась команді Італії.

Матч завершився з рахунком 3:1 на користь італійців.

Товариський матч

27 березня

Італія U-21 - Україна U-21 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 18 Ловато, 1:1 - 66 Кащук, 2:1 - 70 Коломбо, 3:1 - 82 Коломбо

Італія (U-21): Тураті, Околі, Ловато, Пірола, Белланова (П’єроцці, 77), Річчі (к), Удоджі, Фаджолі, Бове (Фаббіан, 77), Канчельєрі (Орістаніо, 69), Коломбо (Мулаттьєрі, 89).

Запасні: Капріле, Соррентіно, Парізі, Віті, Еспозіто, Касадей, Дзапеллі, Руджері, Бальданці, Дзанолі, Галло, Карбоні.

Україна (U-21): Нещерет, Лях, Таловєров (к), Батагов, Вівчаренко, Михайленко (Очеретько, 69), Бражко, Кащук (Хлань, 69), Криськів, В’юнник (Назаренко, 77), Сікан (Кухаревич, 77).

Запасні: Кінарейкін, Фесюн, Дідик, Желізко, Біловар, Драмбаєв, Рубчинський, Боль, Роман, Брагару.

Попереджені: Батагов (18), Бражко (88).

Нагадаємо, що цього року молодіжна збірна України візьме участь у фінальному турнірі Євро-2023 (U-21). Загалом у форумі, що проходитиме в період із 21 червня до 8 липня в Грузії та Румунії, братимуть участь 16 команд. За підсумками жеребкування, яке відбулося 18 жовтня минулого року в Бухаресті, синьо-жовті потрапили до групи В, де зустрінуться з Румунією, Іспанією та Хорватією. Три найкращі команди Євро-2023 (окрім Франції та Англії) отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року.