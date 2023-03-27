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Сікан та Криськів - у старті збірної України U-21 на матч з Італією

Сьогодні 20:24 226 0
Став відомий стартовий склад збірної України
Сікан та Криськів - у старті збірної України U-21 на матч з Італією

Джерело - Чемпіон.

Молодіжна збірна України у межах підготовки до фінальної частини Євро-2023 зіграє спаринг з командою Італії.

Стартовий склад національної команди України:

Початок матчу о 21:00.

Нагадаємо, що цього року молодіжна збірна України візьме участь у фінальному турнірі Євро-2023 (U-21). Загалом у форумі, що проходитиме в період із 21 червня до 8 липня в Грузії та Румунії, братимуть участь 16 команд. За підсумками жеребкування, яке відбулося 18 жовтня минулого року в Бухаресті, синьо-жовті потрапили до групи В, де зустрінуться з Румунією, Іспанією та Хорватією. Три найкращі команди Євро-2023 (окрім Франції та Англії) отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року.

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