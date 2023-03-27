ПСЖ готовий повернути Сімонса з ПСВ у 2024 році

19-річний нідерландець покинув клуб влітку

Джерело - Footmercato.

ПСЖ готовий повернути півзахисника Хаві Сімонса до команди.

Про це повідомляє Footmercato.

19-річний нідерландець покинув клуб влітку та приєднався до ПСВ.

Тепер парижани думають над тим, щоб викупити його контракт. В угоді є відступні у розмірі 12 мільйонів євро, які стануть чинними у 2024 році.

ПСЖ планує запропонувати Сімонсу 4 мільйони євро бонусів за підписання, а агентці Рафаелі Піменті - 4 мільйоні комісійних.

Нагадаємо, ПСЖ готується до нового раунду переговорів про продовження контрактів зі своїми зірками – Ліонелем Мессі, Кіліаном Мбаппе та Серхіо Рамосом.