Гравцям ПСЖ не вистачило досвіду у матчі з Ренном (0:2).

Про це розповів головний тренер паризького клубу Крістоф Галтьє.

"Так, мої гравці віддали все. Вони віддали те, що мали в ногах. Поставте себе на місце гравців, які готуються до матчу, які бачать вісім відсутніх партнерів та які заходять у роздягальню з молодими футболістами з академії, яких вони бачили один чи два рази на тренуванні.

Ми знали, що на нас чекає складний матч. Організми ще відчувають втому. На початку матчу були деякі технічні помилки, далася взнаки відсутність досвіду. Проте ми створили достатню кількість моментів. Судити вам", - сказав Галтьє.