Палкін: Якщо ми не будемо грати, то український футбол загине

Клубам УПЛ та ПФЛ потрібно показати всьому світу, що український футбол живе.

Про це сказав генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін.

"Ми виживаємо. Щоб зберегти український футбол, нам потрібно грати. Якщо ми цього не зробимо, він повністю загине. Нам потрібно показати всьому світу, що український футбол живе.

Кожен день все змінюється. Я не можу говорити про наступний сезон. Для нас на цю мить мета номер один - завершити чемпіонат. Ми навіть не знаємо, що буде наступного сезону", - сказав Палкін.