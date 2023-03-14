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Палкін: Якщо ми не будемо грати, то український футбол загине

Сьогодні 22:11 179 0
Функціонер розказав про важливість відновлення УПЛ
Палкін: Якщо ми не будемо грати, то український футбол загине
#Сергій Палкін, #Шахтар

Джерело - SportsPro.

Клубам УПЛ та ПФЛ потрібно показати всьому світу, що український футбол живе.

Про це сказав генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін.

"Ми виживаємо. Щоб зберегти український футбол, нам потрібно грати. Якщо ми цього не зробимо, він повністю загине. Нам потрібно показати всьому світу, що український футбол живе.

Кожен день все змінюється. Я не можу говорити про наступний сезон. Для нас на цю мить мета номер один - завершити чемпіонат. Ми навіть не знаємо, що буде наступного сезону", - сказав Палкін.

Раніше Палкін розкрив деталі пропозиції Брайтона щодо Матвієнка.

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