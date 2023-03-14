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Тоттенгем активно цікавиться Мартінесом

Сьогодні 21:25 80 0
Лондонці хочуть підсилити воротарську позицію
Тоттенгем активно цікавиться Мартінесом
#Тоттенгем

Джерело - football.ua.

Англійський Тоттенгем хоче підписати голкіпера збірної Аргентини Еміліано Мартінеса.

Про це повідомляє TyC Sports.

Лондонці хотіли б бачити у своїх рядах чемпіона світу на заміну Льорісу.

Уго поступово демонструє спад у виступах й незабаром може залишити клуб з Лондону.

Переможець мундіалю 2018 року наразі відновлюється після травми коліна й повернеться лише згодом.

Фрейзер Форстер неоднозначно замінив свого конкурента, наприклад, пропустивши одразу чотири голи у матчі проти міцного Лестера.

Нагадаємо Тоттенгем вилетів з усіх кубкових турнірів цього сезону.

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