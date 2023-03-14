Джерело - football.ua.
Англійський Тоттенгем хоче підписати голкіпера збірної Аргентини Еміліано Мартінеса.
Про це повідомляє TyC Sports.
Лондонці хотіли б бачити у своїх рядах чемпіона світу на заміну Льорісу.
Уго поступово демонструє спад у виступах й незабаром може залишити клуб з Лондону.
Переможець мундіалю 2018 року наразі відновлюється після травми коліна й повернеться лише згодом.
Фрейзер Форстер неоднозначно замінив свого конкурента, наприклад, пропустивши одразу чотири голи у матчі проти міцного Лестера.
Нагадаємо Тоттенгем вилетів з усіх кубкових турнірів цього сезону.