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Катар прослуховував зустрічі Інфантіно та генпрокурора Швейцарії

Сьогодні 20:25 174 0
У Перській затоці боялися втратити Мундіаль
Катар прослуховував зустрічі Інфантіно та генпрокурора Швейцарії

Джерело - UA-футбол.

Зустрічі президента ФІФА Джанні Інфантіно та генерального прокурора Швейцарії Міхаеля Лаубера у 2017-му році прослуховували на користь Катару.

Про це повідомляє NZZ. 

Господарі ЧС-2022 боялися втратити турнір через розслідування корупції.

На той момент офіс Лаубера вів розслідування про корупцію під час присудження Катару проведення чемпіонату світу. Прослуховуванням займалися колишні оперативники ЦРУ, а майбутня країна-господарка хотіла використати записи в майбутньому для шантажу, якщо розслідування все ж таки призведе до проблем із проведенням. Примітно, що зустріч Лаубера та Інфантіно відбулася в посольстві Катару.

Джерело не повідомляє, наскільки успішно пройшла операція з прослуховування. Пізніше, що Лаубер, Інфантіно заявляли, що не пам'ятають про що тоді розмовляли.

Нагадаємо, що Amnesty Inernational направила ФІФА листа з 1 мільйоном підписів та вимогою виплатити компенсації працівникам-мігрантам, які постраждали під час будівництва об'єктів до ЧС у Катарі.

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