Розпочався продаж квитків на матчі молодіжної збірної України на ЧЄ-2023

В груповому етапі синьо-жовті зіграють із Хорватією, Румунією та Іспанією

Джерело - УАФ.

Відкрито продаж квитків на матчі групового етапу молодіжного чемпіонату Європи-2023 з футболу, в якому візьме участь збірна України.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

У фан-сектори збірної можна придбати квитки на матчі з Хорватією (21 червня), Румунією (24 червня) та Іспанією (27 червня). Один вболівальник має право купити не більше чотирьох квитків на гру.

При цьому квитки в фан-сектор молодіжної збірної продаватимуться до 1 червня. Після цього всі бажаючі зможуть придбати квитки в будь-який інший сектор стадіону.

В рамках підготовки до чемпіонату Європи молодіжна збірна проведе навчально-тренувальний збір із 20 по 27 березня. Команда Руслана Ротаня зіграє зі збірною Данії U-21 у Туреччині 24 березня, та в Італії з місцевою молодіжною командою 27 березня.

Команда Руслана Ротаня потрапила до групи В, де зіграє з Румунією, Хорватією та Іспанією. В плей-оф молодіжного чемпіонату Європи вийдуть по дві найкращі команди з кожного квартету.

Фінальна частина Євро-2023 U-21 пройде у Грузії та Румунії з 21 червня по 8 липня цього року. Три найкращі команди молодіжного Євро-2023 (крім Франції та Англії) отримають путівки на Олімпійські ігри-2024 у Парижі.