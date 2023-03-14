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Циганков - серед найкращих гравців Жирони у матчі з Атлетіко

Сьогодні 08:25 284 0
Стала відома оцінка за матч Віктора Циганкова
Циганков - серед найкращих гравців Жирони у матчі з Атлетіко
Фото - gettyimages
#Жирона, #Віктор Циганков

Джерело - whoscored.com.

У матчі 25 туру іспанської Ла-Ліги Жирона вдома поступилась Атлетіко.

Про це повідомляє WhoScored.

Український вінгер Жирони Віктор Циганков отримав одну з найвищих оцінок у команді - 6,8.  Він відіграв у матчі 87 хвилин та був замінений. За цей час він зробив 38 дотиків м'яча, віддав 20 точних передачі з 27 (74%), у тому числі – дві ключові, завдав 1 удару у ворота, провів 1 вдале обведення, заробив 1 фол та двічі перехопив м'яч.

Найкращим гравцем матчу став голкіпер гостей Ян Облак - 7,9.

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