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Бензема зможе зіграти проти Ліверпуля у Лізі чемпіонів

Сьогодні 18:10 149 0
Карім Бензема відновив тренування у загальній групі
Бензема зможе зіграти проти Ліверпуля у Лізі чемпіонів
Фото - gettyimages
#Ліверпуль, #Реал Мадрид, #Ферлан Менді, #Карім Бензема

Джерело - football.ua.

Захисник Реала Ферлан Менді та нападник Карім Бензема зможуть взяти участь у найближчому матчі "вершкових" проти Ліверпуля в Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Обидва футболісти відновилися після травм та вже другий день поспіль тренуються у загальній групі команди Карло Анчелотті.

Бензема не грав з 5 березня через проблеми з гомілкостопом, а Менді — з 26 січня через проблеми з м'язами стегна лівої ноги.

Таким чином, у лазареті Реала залишився лише захисник Давід Алаба, який отримав травму у першій грі з Ліверпулем (5:2). Він тренується за індивідуальною програмою.

Матч відбудеться у середу, 15 березня, на Сантьяго Бернабеу у Мадриді. Початок о 22:00 за київським часом.

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