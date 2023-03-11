Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Шахтаря Хусрав Тоіров був викликаний до національної збірної Таджикистану.
Про це повідомляє пресслужба "гірників".
Збірна Таджикистану найближчим часом зіграє два товариських матчі - 25 березня проти збірної ОАЕ та 28 березня проти команди Кувейту.
Для Тоірова це буде дебют у складі національної команди.
⚒ Хусрав Тоіров отримав виклик до національної збірної Таджикистану 🇹🇯— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 10, 2023
У команди заплановано два товариські матчі з представниками Азійської футбольної конфедерації: 25 березня зі збірною ОАЕ, а 28 березня з Кувейтом.#Shakhtar https://t.co/Dm1T7opAe5