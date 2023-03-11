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Хавбек Шахтаря Тоіров отримав виклик у збірну Таджикистану

Сьогодні 12:22 90 0
Тоіров може дебютувати в складі національної команди
Хавбек Шахтаря Тоіров отримав виклик у збірну Таджикистану
#Шахтар, #Хусрав Тоіров

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Шахтаря Хусрав Тоіров був викликаний до національної збірної Таджикистану.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Збірна Таджикистану найближчим часом зіграє два товариських матчі - 25 березня проти збірної ОАЕ та 28 березня проти команди Кувейту.

Для Тоірова це буде дебют у складі національної команди.

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