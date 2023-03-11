Тоіров може дебютувати в складі національної команди

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Шахтаря Хусрав Тоіров був викликаний до національної збірної Таджикистану.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Збірна Таджикистану найближчим часом зіграє два товариських матчі - 25 березня проти збірної ОАЕ та 28 березня проти команди Кувейту.

Для Тоірова це буде дебют у складі національної команди.