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Конте: Хочу виграти Лігу чемпіонів з Тоттенгемом, але є реальність

Сьогодні 14:51 273 0
Конте прокоментував майбутній матч з Міланом
Конте: Хочу виграти Лігу чемпіонів з Тоттенгемом, але є реальність
#Ліга чемпіонів, #Мілан, #Тоттенгем, #Антоніо Конте

Джерело - УЄФА.

Головний тренер Тоттенгему Антоніо Конте хоче виграти Лігу чемпіонів зі "шпорами".

Про це він заявив напередодні матчу-відповіді з Міланом у 1/8 ЛЧ (0:1 перший матч).

"Ми живемо тиском від таких матчів. Граємо заради цього, тому що коли тиск зростає, зростає і твій рівень. Не забувайте, що минулого сезону ми грали у Лізі конференцій, зараз ми у Лізі чемпіонів".

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"Ми стали першими в групі, і завтра ми матимемо шанс обіграти Мілан і пробитися до наступного раунду. Якщо мене запитають, чи я хочу виграти Лігу чемпіонів, я відповім, що хочу, але є реальність. Нам треба йти від матчу до матчу", - сказав Конте.

Сьогодні, 8 березня, Мілан на виїзді зіграє з Тоттенгемом у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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