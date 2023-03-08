Підтримай Шахтар у вирішальних матчах Ліги Європи на Volia TV

Джерело - Чемпіон.

Весна приносить українцям не тільки тепло та надію, а й запеклі футбольні матчі у єврокубках для нашого чемпіона - Донецького Шахтаря. Вже 9 березня гірники поміряються силами із голландським Феєнордом у 1/8 фіналу Ліги Європи. Матч стартує о 22.00 на Pepsi арені у Варшаві.

Також не варто забувати, що за два дні до цього відбудуться матчі відповіді найпрестижнішого турніру Європи - Ліги Чемпіонів. Хто продовжить боротьбу за трофей, будуть з’ясовувати між собою топові європейські клуби ПСЖ і Баварія, Мілан і Тоттенгем, Челсі та Борусія Дортмунд, Порту та Інтер.

Вболівай за наших на Volia TV, що є одним із двох майданчиків, де транслюються канали MEGOGO Футбол, на яких можна легально та без перерв на рекламу подивитись матчі єврокубків УЄФА. Також на Volia TV можна подивитись найвідоміші футбольні чемпіонати Англії, Іспанії, Німеччини, Франції та чемпіонат України.

Насолодитись трансляціями усіх цих матчів можна за допомогою двох популярних тарифів від Volia, що принесуть неймовірну насолоду кожному справжньому футбольному фану.

За 199 грн\міс. Нові абоненти отримують пакет онлайн-ТБ "Спортивний" та можливість переглядати топові футбольні трансляції через онлайн-додаток Volia TV на смартфоні, планшеті, ноутбуці, Smart TV або Android TV. Більше того, ви зможете робити це на трьох екранах одночасно у будь-якому куточку України.

А для ще більшої вигоди є тариф "Світ спорту", який включає швидкісний інтернет до 100 Мб\сек., доступ до всіх перерахованих спортивних трансляцій без перерви на рекламу і понад 100 топових українських телеканалів. І все це за 299 грн\міс. за перші пів року користування для нових абонентів.

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