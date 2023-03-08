Челсі - Боруссія Дортмунд 2:0. Як це було - Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Челсі перемагає Боруссію Дортмунд та виходить до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

90' Вольф після метушні в штрафному майданчику пробивав, але після рикошету Кепав без проблем зафіксував м'яч.

90' Ройс впав у штрафному майданчику Челсі, свисток арбітра мовчить.

90' Беллінгем подавав з лівого флангу - м'яч прийшов у руки Кепи.

90' Сутичка на фланзі. Вольф та Чілвелл отримали по жовтій.

90' 6 хвилин доадв арбітр до основного часу.

89' Беллінгем пробив вище воріт після подачі з кутового.

87' Заміна в складі Челсі: замість Фернандеса на поле вийшов Закарія.

85' Пішла м'яка подача, але на дальній стійці нікого не опинилося.

84' Галлахер збив Рейну біля воріт Челсі. Небезпечний штрафний для гостей.

82' Подвійна заміна в складі Челсі: замість Ковачича і Стерлінга на поле вийшли Пулішич та Лофтус-Чік.

80' Зюле виграв боротьбу у Стерлінга, вінгер Челсі незадоволений тим, що арбітр не просвестів.

78' Фернандес перед штрафним майданчиком збив суперника, жовта картка для аргентинського хавбека.

77' Заміна в складі Боруссії Дортмунд: Мален замінив Алле.

76' Челсі забиває третій гол, але Стерлінг знову опинився в офсайді. Взяття воріт скасовано.

74' Стерлінг виконував простріл, від ноги захисника м'яч пішов на кутовий.

72' Чілвелл виконував кутовий, але до удару справа не дійшла.

71' Джан подавав у штрафний майданчик, лондонці відбиваються.

69' Кепа отримав жовту картку за затримку м'яча.

67' Заміна від Поттера: замість Фелікса на поле вийшов Галлахер.

65' Пожежа в карному майданчику Боруссії, Кепа врятував свою команду, але далі Беллінгем порушив правила.

64' Заміна в складі Боруссії: замість Озкана на поле вийшов Байно-Гіттенс.

62' Рейна збив Гаверца в центрі поля. Штрафний для Челсі.

60' Виконував Беллінгем закидання в центр штрафного, але захисники заблокували цей пас.

58' Беллінгем був близьким до взяття воріт, але м'яч після його удару трохи повз штангу пройшов.

57' Кулібалі помилився з передачею і віддав м'яч суперникам.

55' Стерлінг намагався за спину захисникам забігти, але вийшов голкіпер з воріт і забрав м'яч у руки.

54' Рейна наважився на дальній удар, захисники заблокували цей постріл.

52' Гол! Гавецр забиває, розвівши м'яч і воротаря по кутам.

51' Челсі буде перебивати пенальті! Оце несподіванка. Кілька гравців обох команд забігли у штрафний майданчик, до виконанння удару.

50' Гаверц влучає в стійку!

49' Пенальті у ворота Боруссії Дортмунд!

48' Арбітр пішов переглядати відеоповтор!

47' Чілвелл прострілював з флангу і влучив у руку Вольфу, арбітр не відреагував на цей епізод.

46' Другий тайм розпочався!

Перший тайм завершено! Челсі попереду після 45 хвилин, але за підсумками двоматчевого протистояння нічия!

45' Ковачич після розіграшу з кутового подавав, Гаверц намагався ударом через себе пробити - вийшло вище воріт.

45' 3 хвилин додав арбітр до першої половини гри.

43' ГОООООООООЛ! Челсі виходить вперед! Стерлінг отримав м'яч у штрафному майданчику і з другої спроби проштовхнув снаряд у сітку воріт.

42' Чілвелл пробивав з близької дистанції, але трохи повз ворота пройшов м'яч.

40' Кулібалі з метра не зміг забити після подачі зі стандарту. Боруссія рятується.

38' Гаверц відзначається класним голом з-за меж штрафного майданчика, який було скасовано через офсайд у Стерлінга, який відпасовував німцю.

37' Фелікс завдавав дальній удар - невдало.

35' Чілвелл виконував кутовий, але гості відбилися.

33' Ковачив наважився на дальній удар - вище воріт.

31' Пішла подача зі штрафного, Кепа вийшов з воріт і вибив м'яч кулаками.

30' Гаверц повалив Джана. Штрафний у центрі поля для гостей.

28' Гаверц небезпечно проибвав по воротах з льоту, але м'яч поцілив у стійку.

26' Джан невдало впав після верхової боротьби. Гру призупинено.

25' Рейна шукав продовження атаки через Беллінгема, але засильно віддав передачу.

23' Ковачив не встиг накрити Белінгема і був змушений зфолити проти англійця.

21' Джан у центрі поля порушив правила. Штрафний для лондонів.

19' Стерлінг намагався видати пас на хід на Джеймса, але той не встиг до м'яча. Боруссія розпочинає нову атаку.

17' Продовжує тиснути Боруссія, кутовий на користь "джмелів".

16' Ройс класний штрафний виконав. Марко пробив у дальній кут, але Кепа в класному стрибку парирував цей удар.

14' Навіс на Аллера пішов, але трохи перелетів м'яч. Боруссія буде виконувати аут біля воріт Челсі.

12' Контролюють дортмундці м'яч, будуючи затяжну позиційну атаку.

10' Кукурелья наступив на ногу Белінгему. Усне попередження для іспанського захисника.

9' Фелікс запресенгував Джана і заробив аут біля воріт суперника.

8' Гаверц відірвався від захисника і з ходу пробивав, але удар у ближню стійку виявився трохи неточним.

7' Кулібалі головою пробивав, повз ворота пройшов ігровий снаряд.

6' Фелікс увірвався у штрафний майданчик, але від Меєра м'яч пішов на кутовий.

5' Вимушена заміна в складі Боруссії: замість Брандта на поле вийшов Рейна.

4' Брандт на газоні опинився. Медики на полі і схоже, що заміна готується.

3' Стерлінг виходив один на один, але забарився з м'ячем і втратив м'яч.

2' Ковачич вибив м'яч на кутовий після боротьби на фланзі.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів!

Команди виходять на поле!

Стартовий свисток в сьогоднішній грі прозвучить на 10 хвилин пізніше, ніж заплановано через затримку автобуса дортмундців вболівальниками Челсі.

Склади команд:

Челсі: Кепа, Кукурелья, Фернандес, Ковачив, Фелікс, Стерлінг, Чілвелл, Джеймс, Кулібалі, Фофана, Гаверц

Запасні: Беттінеллі, Бергстрьом, Пулішич, Лофтус-Чік, Чалоба, Мудрик, Закарія, Зієш, Галлахер, Чуквуемека, Холл

Боруссія Д: Меєр, Геррейру, Шлоттербек, Зюле, Вольф, Джан, Ройс, Озджан, Беллінгем, Брандт, Халлер.

Челсі Михайла Мудрика вдома зіграє з дортмундською Боруссією у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Матч відбудеться у вівторок, 7 березня, на стадіоні Стемфорд Бридж у Лондоні. Початок о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку в цій новині.