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Тренер Баварії заявив, що команда готова зупинити Мбаппе

Вчора 23:10 163 0
Нагельсманн вважає його одним з кращих у світі
Тренер Баварії заявив, що команда готова зупинити Мбаппе
#Баварія, #ПСЖ, #Кіліан Мбаппе

Джерело - УЄФА.

Баварія готова зупинити ПСЖ і Кіліана Мбаппе у відповідь грі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це зазначив головний тренер мюнхенської команди Юліан Нагельсманн. 

"Вихід Мбаппе в першому матчі вплинув як на ПСЖ, так і на Баварію. Він один з кращих нападників у світі.

Коли він на поле, підхід змінюється. Кіліан почне матч у в стартовому складі. Важливо знайти колективне рішення цього питання. Ми добре підготовлені", - сказав Нагельсманн.

Гра відбудеться 8 березня. Початок о 22:00.

Перший матч між ПСЖ та Баварією завершився перемогою німецької команди - 1:0.

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