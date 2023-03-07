Тренер Баварії заявив, що команда готова зупинити Мбаппе

Баварія готова зупинити ПСЖ і Кіліана Мбаппе у відповідь грі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це зазначив головний тренер мюнхенської команди Юліан Нагельсманн.

"Вихід Мбаппе в першому матчі вплинув як на ПСЖ, так і на Баварію. Він один з кращих нападників у світі.

Коли він на поле, підхід змінюється. Кіліан почне матч у в стартовому складі. Важливо знайти колективне рішення цього питання. Ми добре підготовлені", - сказав Нагельсманн.