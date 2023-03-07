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«Челсі» - «Боруссія» Д. Кому вихід до чвертьфіналу потрібен більше?
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«Челсі» - «Боруссія» Д. Кому вихід до чвертьфіналу потрібен більше?

Сьогодні 16:54 160 0
Матч відбудеться 7 березня
«Челсі» - «Боруссія» Д. Кому вихід до чвертьфіналу потрібен більше?
#Боруссія Дортмунд, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу.
7 березня. 22.00. Лондон, "Стемфорд Бридж"
Де дивитися - медіасервіс Megogo.

Прогноз від Parimatch Ukraine:
Перемога "Челсі" – 1.89
Перемога "Борусії" Д  - 4.20
Нічия – 3.70

У матчі відповіді 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів "Челсі" прийматиме дортмундську "Боруссію". Перший поєдинок завершився мінімальною перемогою німецького колективу, навіть попри значну ігрову перевагу "аристократів", особливо у другому таймі.  

Загалом ситуація в команді Грема Поттера наближена до критичної, адже шансів на їх потрапляння до топ четвірки внутрішнього чемпіонату вже фактично немає, а результативність "Челсі" залишає бажати кращого. Яскравим прикладом проблем із реалізацією власних моментів став останній матч АПЛ проти "Лідсу", в якому "сині" здобули мінімальну перемогу, маючи ігрову перевагу протягом усієї зустрічі. Попри наявність певних проблем на полі, не можна стверджувати, що даний підбір виконавців не здатен впоратись із задачею потрапляння до чвертьфіналу найбільш престижного клубного турніру в світі. Так, поки що всі витрачені гроші команди в зимове трансферне вікно майже непомітні на полі, проте перша гра в Німеччині показала, що "Челсі" вміє створювати гостроту біля воріт суперників, залишилося реалізовувати свої нагоди. 

Ситуація "Боруссії" фактично діаметрально протилежна - команда не програвала у офіційних  зустрічах вже дванадцять матчів поспіль, ба більше - всі ці матчі підопічні Едина Терзіча виграли. 3 березня "Боруссія" перемогла з рахунком 2:1 одного зі своїх головних конкурентів у внутрішньому чемпіонаті - РБ "Лейпциг". Це восьма поспіль перемога "джмелів" у Бундеслізі, і вони мають однакову з "Баварією" кількість очок в турнірній таблиці. Тож для "Боруссії" Ліга Чемпіонів може стати другорядним турніром, а головний акцент команда зробить саме на боротьбі за "срібну салатницю" та спробує перервати гегемонію мюнхенців в Німеччині.

Аналітики офіційного партнера "Челсі" Parimatch Ukraine більше вірять у перемогу команди з Лондона - майже 54%, проти 24% "Боруссії". Коефіцієнт на успіх хлопців Поттера – 1.89, в той час, як на гостей можна поставити з котируванням 4.20. Нічия йде за 3.70. В той же час шанси німців на прохід в ¼ фіналу експерти оцінюють як 1.96 до 1, а ось кеф на "Челсі" - 3.30.

Ми ж з нетерпінням очікуємо на цей поєдинок та інтригу і ньому, адже за це ми і любимо Лігу Чемпіонів.  Заряджай на перемогу разом з Parimatch Ukraine!

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