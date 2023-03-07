Каррагер: Влітку великі клуби схочуть запросити Де Дзербі

Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі влітку може отримати пропозиції від топ-клубів Європи.

Про це розповів колишній захисник Ліверпуля Джеймі Каррагер.

"Єдиний невеликий мінус у грі Брайтона полягає в тому, що вони виступають настільки добре, що до коуча будуть приглядатися як в Англії, так і за кордоном. Думаю, що влітку будуть великі клуби, які захочуть придбати його.

Сподіваюся, що він залишиться в Брайтоні. Я хочу продовжувати аналізувати його. Ми спостерігаємо за фантастичним футболом, і нехай він продовжується. Але цей хлопець настільки добре виконує свою роботу, що, думаю, за ним будуть стежити великі клуби по всій Європі", – розповів Каррагер.