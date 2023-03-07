Мессі оцінив матч проти Баварії

Долю матчу-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Баварія - ПСЖ визначать дрібні деталі.

Про це розповів нападник паризького клубу Ліонель Мессі.

"Ми боремося за титул. Думаю, що ми зіграли сильніше в матчі з Марселем, команда стала міцнішою завдяки цим перемогам. Ми постараємося зробити все можливе і перевернути ситуацію в протистоянні з Баварією, щоб пройти далі. Це загальна мета.

Важливо прибути на гру з таким настроєм. У Мюнхені на нас чекає дуже рівна гра, дуже складна, як і перша. Усе вирішать дрібні деталі, оскільки на тому стадіоні складно перемогти. Але якщо ми все зробимо правильно, то зможемо змінити ситуацію. Ми хочемо продовжити нашу подорож у Лізі чемпіонів і постараємося це зробити", - розповів Мессі.