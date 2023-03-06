Рома випустила шарфи, щоб купити електрогенератори для України

Джерело - Чемпіон.
Рома розпочала випуск спеціальних клубних шарфів на підтримку України.
Про це повідомляє пресслужба римлян.
На них розміщені синьо-жовте серце, емблема римлян та надпис AS ROMA. Таке саме синьо-жовте серце було на формі Роми в матчі Ювентусом.
Їх створено в межах партнерства клубу з Агентством ООН у справах біженців. Шарфи продавали під час матчу з Ювентусом 5 березня. ООН отримає вторговані кошти для закупівлі та відправлення електрогенераторів в Україну.
Ці шарфи були на трибунах у групи фанів під час матчу з Ювентусом. Вболівальники вивісили банер "Зігріймо серце, зігріймо Україну".
❤️ https://t.co/1aLDfS5aCk pic.twitter.com/nPL8vwNGKo— AS Roma (@OfficialASRoma) March 6, 2023