Рома випустила шарфи, щоб купити електрогенератори для України

На них розміщені синьо-жовте серце, емблема римлян та надпис AS ROMA

Джерело - Чемпіон.

Рома розпочала випуск спеціальних клубних шарфів на підтримку України.

Про це повідомляє пресслужба римлян.

На них розміщені синьо-жовте серце, емблема римлян та надпис AS ROMA. Таке саме синьо-жовте серце було на формі Роми в матчі Ювентусом.

Їх створено в межах партнерства клубу з Агентством ООН у справах біженців. Шарфи продавали під час матчу з Ювентусом 5 березня. ООН отримає вторговані кошти для закупівлі та відправлення електрогенераторів в Україну.

Ці шарфи були на трибунах у групи фанів під час матчу з Ювентусом. Вболівальники вивісили банер "Зігріймо серце, зігріймо Україну".