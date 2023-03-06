Головне
Ротань назвав заявку збірної України на матч проти Англії
Сьогодні 14:14 634
Челсі - Боруссія: онлайн-трансляція - Ліга чемпіонів
Сьогодні 16:15 616
Шахтар - Феєнорд: онлайн-трансляція - Ліга Європи
Сьогодні 16:07 847
Стала відома зарплата Коноплянки у Краковії
Сьогодні 15:38 955
Чемпіонат Європи з легкої атлетики-2023: всі переможці та призери
Сьогодні 15:26 278
Львів дотиснув Минай у 16 турі УПЛ
Сьогодні 14:58 334 1
Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст рік як на війні
Сьогодні 14:00 6632
Костюк - восьма українська тенісистка-переможниця турніру WTA
Сьогодні 13:24 1015
Україна завоювала 4 нагороди на чемпіонаті Європи з легкої атлетики-2023: медальний залік
Сьогодні 13:23 697
Рейтинг ATP: Крутих - перша ракетка України
Сьогодні 13:07 44905
Прямі трансляції

Рома випустила шарфи, щоб купити електрогенератори для України

Сьогодні 16:48 165 0
На них розміщені синьо-жовте серце, емблема римлян та надпис AS ROMA
Рома випустила шарфи, щоб купити електрогенератори для України
#Рома

Джерело - Чемпіон.

Рома розпочала випуск спеціальних клубних шарфів на підтримку України.

Про це повідомляє пресслужба римлян.

На них розміщені синьо-жовте серце, емблема римлян та надпис AS ROMA. Таке саме синьо-жовте серце було на формі Роми в матчі Ювентусом.

Їх створено в межах партнерства клубу з Агентством ООН у справах біженців. Шарфи продавали під час матчу з Ювентусом 5 березня. ООН отримає вторговані кошти для закупівлі та відправлення електрогенераторів в Україну.

Ці шарфи були на трибунах у групи фанів під час матчу з Ювентусом. Вболівальники вивісили банер "Зігріймо серце, зігріймо Україну".

Коментарі ()
Популярне зараз
Перший універсал світового футболу. Легендарному Безсонову - 65 Перший універсал світового футболу. Легендарному Безсонову - 65 5913 1
Відео дня - переможний розіграш і сльози щастя Марти Костюк у фіналі ATX Open - WTA 250 Відео дня - переможний розіграш і сльози щастя Марти Костюк у фіналі ATX Open - WTA 250 6317
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд 273186
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця 7863
Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст рік як на війні Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст рік як на війні 6632
Рейтинг ATP: Крутих - перша ракетка України Рейтинг ATP: Крутих - перша ракетка України 44905
Рекомендуємо
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 6936
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 19556
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 32258 1
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 7962 1
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 107763
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 5871