Головне
Костюк перемогла росіянку і виграла перший турнір WTA в кар'єрі
Вчора 23:38 1758 1
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд
Сьогодні 09:38 272768
Костюк: Хочу присвятити цей титул Україні
Сьогодні 08:10 927
Костюк - грачова 6:3, 7:5: огляд фінального матчу ATX Open - WTA 250
Сьогодні 02:21 965
Костюк - восьма українська тенісистка-переможниця турніру WTA
Сьогодні 02:02 809
Костюк уперше в кар'єрі підніметься в топ-40 світового рейтингу
Сьогодні 01:26 471
Марсель з Маліновським здолав Ренн, Страсбур із Соболем поступився Бресту: результати матчів Ліги 1
Вчора 23:36 917
Баварія - ПСЖ: онлайн-трансляція - Ліга чемпіонів
Вчора 23:18 277
Шахтар - Феєнорд: онлайн-трансляція - Ліга Європи
Вчора 23:13 361
Дебютний гол Зозулі приніс Райо Махадаонді перемогу над Реалом Кастільєю
Вчора 22:19 504
Прямі трансляції

Анчелотті: Реал повинен грати краще

Сьогодні 12:09 141 0
Карло Анчелотті прокоментував нічию з Бетісом
Анчелотті: Реал повинен грати краще
Фото - gettyimages
#Реал Мадрид, #Реал Бетіс, #Карло Анчелотті

Джерело - sport.ua.

Реал міг зіграти ефективніше в атаці у матчі 24-го туру Ла-Ліги проти Бетіса.

Про це розповів головний тренер мадридців Карло Анчелотті.

"Все можна було зробити кращим, в атаці можна було зіграти ефективніше. Ми добре грали в обороні, добре переміщалися між лініями, але ефективності не вистачало.

Іноді суперник закривається, але ми маємо певний рівень, ми повинні грати краще. Більше ефективності, менше дриблінгу, треба грати потужніше, може, бити здалеку. Реалу потрібно додавати.

Шанси на перемогу в Ла-Лізі? Так, це можливо. Це не неможливе. Це дуже складно, але можна не сумніватися, що ми боротимемося до кінця", - сказав Анчелотті.

Раніше Реал не зміг перемогти в Бетіса.

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок світу: де дивитися онлайн одиничну змішану естафету у Нове Место Кубок світу: де дивитися онлайн одиничну змішану естафету у Нове Место 2567
Володимиру Безсонову - 65: найцікавіші факти з життя легендарного футболіста Володимиру Безсонову - 65: найцікавіші факти з життя легендарного футболіста 4623
Перший універсал світового футболу. Легендарному Безсонову - 65 Перший універсал світового футболу. Легендарному Безсонову - 65 5831 1
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця 7834
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд 272768
Відео дня - переможний розіграш і сльози щастя Марти Костюк у фіналі ATX Open - WTA 250 Відео дня - переможний розіграш і сльози щастя Марти Костюк у фіналі ATX Open - WTA 250 5831
Рекомендуємо
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 22661
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 10200 2
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 204402
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 16085
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 8683
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 23244