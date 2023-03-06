Анчелотті: Реал повинен грати краще

Реал міг зіграти ефективніше в атаці у матчі 24-го туру Ла-Ліги проти Бетіса.

Про це розповів головний тренер мадридців Карло Анчелотті.

"Все можна було зробити кращим, в атаці можна було зіграти ефективніше. Ми добре грали в обороні, добре переміщалися між лініями, але ефективності не вистачало.

Іноді суперник закривається, але ми маємо певний рівень, ми повинні грати краще. Більше ефективності, менше дриблінгу, треба грати потужніше, може, бити здалеку. Реалу потрібно додавати.

Шанси на перемогу в Ла-Лізі? Так, це можливо. Це не неможливе. Це дуже складно, але можна не сумніватися, що ми боротимемося до кінця", - сказав Анчелотті.