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Кривбас - Колос 1:0: огляд матчу УПЛ

Сьогодні 12:42 275 0
Єдиний гол у матчі забив Віталій Вернидуб
Кривбас - Колос 1:0: огляд матчу УПЛ
#Колос, #Кривбас, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Кривбас здобув мінімальну перемогу над Колосом у 16-у турі української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - УПЛ
16 тур, 3 березня

Кривбас - Колос 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 61 Вернидуб

Кривбас: Сарнавський, Якімець (Понєдєльнік 90), Вернидуб, Бескоровайний, Стецьков, Банада, Капіч, Татарков (Приходько 90+3), Микитишин (Задерака 80), Хомченовський, Устименко (Дебелко 80)

Запасні: Кліщук, Опанасенко, Понєдєльнік, Рябов, Шевченко, Приходько, Семотюк, Кораблін, Задерака, Карпусь, Дебелко

Колос: Волинець, Ємець, Гончаренко, Чоботенко, Кравченко, Богданов (Мілько 64), Оріховський, Болбат (Ільїн 77), Смирний (М'якушко 77), Безбородько (Попов 86), Лисенко (Ісаєнко 64)

Запасні: Маханьков, Фесюн, Новак, Чорноморець, Золотов, Зозуля, Мілько, Мякушко, Ісаєнко, Ільїн, Попов, Велетень

Жовті картки: Богданов 11, Бескоровайний 57, Гончеренко 69, Кравченко 74

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