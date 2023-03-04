Джерело - Чемпіон.
Кривбас здобув мінімальну перемогу над Колосом у 16-у турі української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - УПЛ
16 тур, 3 березня
Гол: 1:0 - 61 Вернидуб
Кривбас: Сарнавський, Якімець (Понєдєльнік 90), Вернидуб, Бескоровайний, Стецьков, Банада, Капіч, Татарков (Приходько 90+3), Микитишин (Задерака 80), Хомченовський, Устименко (Дебелко 80)
Запасні: Кліщук, Опанасенко, Понєдєльнік, Рябов, Шевченко, Приходько, Семотюк, Кораблін, Задерака, Карпусь, Дебелко
Колос: Волинець, Ємець, Гончаренко, Чоботенко, Кравченко, Богданов (Мілько 64), Оріховський, Болбат (Ільїн 77), Смирний (М'якушко 77), Безбородько (Попов 86), Лисенко (Ісаєнко 64)
Запасні: Маханьков, Фесюн, Новак, Чорноморець, Золотов, Зозуля, Мілько, Мякушко, Ісаєнко, Ільїн, Попов, Велетень
Жовті картки: Богданов 11, Бескоровайний 57, Гончеренко 69, Кравченко 74