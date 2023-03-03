Манчестер Юнайтед може повернути Грінвуда до складу

Манчестер Юнайтед назвав умови повернення гравця

Попри те, що суд закрив справу Мейсона Грінвуда, Манчестер Юнайтед не поспішає повертати гравця до складу.

Про це повідомляє The Athletic.

21-річний англієць все ще має шанси повернутися. За інформацією джерела, манкуніанці подумають над тим, щоб допустити його до тренувань за двох умов.

Грінвуд може бути змушений дати інтерв'ю, яке буде показано по ТБ, а також пройти терапію. Однак перед цим клуб поцікавиться думкою у фан-рухів, спонсорів та жіночої команди.

Стверджується, що якщо Юнайтед дійсно вирішить залишити Грінвуда і спробує повернути його в команду, вони підуть у тому напрямку, щоб представити його як молоду людину, яка зробила помилку і тепер кається у своїх діях.

Цей курс буде прийнято тільки в тому випадку, якщо внутрішнє розслідування клубу вважатиме, що саме так і сталося насправді.

При цьому існує ймовірність того, що клуб повністю розірве стосунки з форвардом.

Мейсон є вихованцем Червоних дияволів і забив 35 голів у 129 матчах за першу команду клубу. 2020 року вінгер дебютував за національну збірну Англії.