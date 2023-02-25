Представник Страсбура підтвердив перемовини з власником Челсі

Планується, що в Страсбур віддаватимуть в оренду гравців Челсі

Джерело - RMC Sport.

Один з представників керівництва Страсбура підтвердив перемовини з власником Челсі Тоддом Боелі щодо продажу акцій клубу.

Про це повідомляє RMC Sport.

Американський бізнесмен та його консорціум зацікавлені у повному придбанні команди Ліги 1.

Також планується, що в Страсбур віддаватимуть в оренду гравців Челсі. Окрім цього, фінансові партнери Боелі розглядають варіанти й на німецькому ринку.

Президент французького клубу Марк Келлер наразі не поспішає з рішенням, він знаходиться у пошуках нових інвесторів.

Раніше Страсбург з асистом Соболя переграв Анже.