Представник Страсбура підтвердив перемовини з власником Челсі

Джерело - RMC Sport.
Один з представників керівництва Страсбура підтвердив перемовини з власником Челсі Тоддом Боелі щодо продажу акцій клубу.
Про це повідомляє RMC Sport.
Американський бізнесмен та його консорціум зацікавлені у повному придбанні команди Ліги 1.
Також планується, що в Страсбур віддаватимуть в оренду гравців Челсі. Окрім цього, фінансові партнери Боелі розглядають варіанти й на німецькому ринку.
Президент французького клубу Марк Келлер наразі не поспішає з рішенням, він знаходиться у пошуках нових інвесторів.