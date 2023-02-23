Шериф з Ковалем здолав Партизан: Результати 1/16 фіналу Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 1/16 фіналу Ліги конференцій.
Шериф із Максимом Ковалем у воротах зумів перевернути хід гри. Програвши перший поєдинок 0:1, а також пропустивши вже на 13-й хвилині, команда українця тричі розписалася у воротах суперника, виборовши місце в 1/8 фіналу турніру.
Ліга конференцій
1/16 фіналу, 23 лютого
Другий матч
Партизан - Шериф 1:3 (1:2) - перший матч 1:0
Голи: 1:0 - 13 Меніг, 1:1 - 22 Бадоло, 1:2 - 45+1 Діоп, 1:3 - 47 Діоп
ЧФР Клуж - Лаціо 0:0 - перший матч 0:1
Андерлехт - Лудогорець 2:1 (по пен. 3:0) - перший матч 1:2
Голи: 1:0 - 13 Руссо (автогол), 2:0 - 68 Версхарен, 2:1 - 71 Тьяго
Базель - Трабзонспор 2:0 (1:0)
(Перший матч 2:1)
Лех Познань - Буде/Глімт 1:0 (0:0)
(Перший матч 0:0)
Голи:1:0 - 63 Ісхак
Фіорентина - Брага 3:2 (1:2)
(Перший матч 4:0)
Голи: 0:1 - 17 Кастру, 0:2 - 34 Джало, 1:2 - 37 Мандрагора, 2:2 - 58 Сапонара, 3:2 - 83 Артур
Гент - Карабах 1:0 (пен. 5:3)
(Перший матч 0:1)