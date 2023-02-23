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Металіст 1925 близький до підписання вихованця Шахтаря

Сьогодні 22:38 185 0
Металіст 1925 може підписати нападника
Металіст 1925 близький до підписання вихованця Шахтаря
#Зоря, #Металіст 1925, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fanday.net.

Вихованець Шахтаря Абдулла Абдуллаєв близький до підписання контракту з Металістом 1925.

Про це повідомляє FanDay.

21-річний уродженець Одеси може перейти до нового для себе клубу із Зорі.

Абдуллаєв може замінити у складі Металіста 1925 Андрія Борячука, у якого закінчився термін оренди, а також Іллю Зубкова, який пішов у статусі вільного агента.

Абдуллаєв є вихованцем "гірників", однак за основну команду донецького клубу він так і не дебютував. У січні 2021 року він приєднався до Зорі, але і за основну команду луганчан так і не зіграв.

Абдулла перебував із Металістом 1925 на зборах у Туреччині. За інформацією джерела, переговори про підписання гравця із Зорею знаходяться на фінальній стадії.

Раніше УПЛ оголосила розклад матчів 17-го туру.

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