Металіст 1925 близький до підписання вихованця Шахтаря

Металіст 1925 може підписати нападника

Вихованець Шахтаря Абдулла Абдуллаєв близький до підписання контракту з Металістом 1925.

Про це повідомляє FanDay.

21-річний уродженець Одеси може перейти до нового для себе клубу із Зорі.

Абдуллаєв може замінити у складі Металіста 1925 Андрія Борячука, у якого закінчився термін оренди, а також Іллю Зубкова, який пішов у статусі вільного агента.

Абдуллаєв є вихованцем "гірників", однак за основну команду донецького клубу він так і не дебютував. У січні 2021 року він приєднався до Зорі, але і за основну команду луганчан так і не зіграв.

Абдулла перебував із Металістом 1925 на зборах у Туреччині. За інформацією джерела, переговори про підписання гравця із Зорею знаходяться на фінальній стадії.

Раніше УПЛ оголосила розклад матчів 17-го туру.