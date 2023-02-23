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Кривцов: Усі в Маямі знають про цю жахливу війну

Сьогодні 15:40 226 0
Захисник Інтер Маямі розповів про людей в США
Кривцов: Усі в Маямі знають про цю жахливу війну
#Інтер Маямі, #Сергій Кривцов

Джерело - Чемпіон.

Люди в Маямі знають про війну, яку розв'язала росія на території України.

Про це розповів захисник Інтер Маямі Сергій Кривцов.

"Мабуть, релакс-вайб, що тут усі дуже ввічливі, посміхаються, Питають, як справи, що робив. Дуже багато людей, коли дізнаються, що я з України, висловлюють підтримку нашій країні. Усі тут знають про цю жахливу війну, яка зараз триває у нашій країні".

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"Для мене це дуже важливо і цікаво, тому що я не знав, що тут настільки усі знають про цю ситуацію, оскільки війна далеко", - сказав Кривцов.

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