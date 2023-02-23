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Дулуб: Селити разом росіян та українців загрожує інцидентам

Сьогодні 14:40 171 0
Дулуб: Селити разом росіян та українців загрожує інцидентам
#Олег Дулуб

Джерело - Sport Arena.

Команди з України та росії не варто селити в одних готелях на зимових зборах.

Про це розповів головний тренер Львова Олег Дулуб.

"Зараз ми закінчуємо збір у Туреччині. Готуємось до другого кола чемпіонату країни. Звісно, знаю про бійку, яка сталася між футболістами українського Миная та російського Шинника. За моєю інформацією, гравці Шинника напилися, один пішов у вбиральню і, вибачте, обригався".

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"Прибиральниця з Туреччини почала обурюватися - вона щойно прибрала. У цей момент з’явився хлопець із Миная. Сказав, щоб росіянин узяв ганчірку та витер за собою".

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"Бронювати весь готель на зборах - таке собі навряд чи дозволяють навіть найбагатші клуби. Здебільшого живуть по дві-три команди. Особливо якщо готель великий. Футболісти можуть перетинатись і з туристами. Але селити сьогодні разом росіян та українців загрожує інцидентами", - сказав Дулуб.

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